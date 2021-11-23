نجم ليفربول يحسم مصير عودته إلى برشلونة

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كسر نجم ليفربول تياجو ألكانتارا صمته وسط حديث عن العودة لبرشلونة، حيث أصر الإسباني على أنه ملتزم بتعاقده مع الريدز ومساعدتهم على الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب.

أنهى تياجو ارتباطه لمدة سبع سنوات مع بايرن ميونيخ وانضم إلى ليفربول العام الماضي. ووقع اللاعب الدولي الإسباني لمدة أربع سنوات مع الريدز حيث بدأ رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع استمرار تياجو في تقديم مستويات جيدة بملعب أنفيلد ، كانت هناك اقتراحات بأنه قد يكون في طريق عودته إلى برشلونة. ارتبط الإسباني بالعودة إلى كامب نو بعد أن تولى تشافي زمام القيادة في النادي.

وقال تياجو في مؤتمر صحفي أقيم مساء الثلاثاء: «ألعب كرة القدم. لست قلقًا بشأن الشائعات. أنا أركز على واجبي تجاه فريقي، والعقد الذي أملكه والمغامرة الجديدة التي أمارسها هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للفوز بكل الألقاب».

كان انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى ليفربول أمرًا أثار حماسة الريدز، بالإضافة إلى مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى حد ما. ومع ذلك، لم يمر عام ونصف العام الأول لتياجو في آنفيلد بالسلاسة التي كان يأملها.

وكافح تياجو ليثبت نفسه كلاعب أساسي في فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث خاض تياجو ثماني مباريات عبر جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، بينما سجل تمريرة حاسمة واحدة.