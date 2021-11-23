«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي الاهالي متهم بمحاولة خطف طفلة في الاسماعيلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى متضمناً ضبط من الأهالى متهم والتعدى عليه بالضرب بإدعاء سابقة محاولته خطف طفلة بالإسماعيلية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام عدد من مواطنى محافظة الإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص وتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب لمحاولته خطف طفلة».

وأضافت: «بالفحص تبين تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع سائق وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص محاولة خطف كريمته – 7 سنوات- منذ بضعة أيام أثناء لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة شاهد المذكور حال إستقلاله مركبة تروسيكل دون لوحات فقام بالإمساك به، وتبين أنه دون عمل مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين مصاباً بكدمات وسحجات بالوجه» .

وتابعت: «بمواجهة المذكور أنكر إرتكابه للواقعة، وإتهم المبلغ وآخرين بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، ولم يعلل سبب إتهامهم له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق»