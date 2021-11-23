واشنطن تدفع بـ 3 سفن قرابة سواحل إثيوبيا لمساعدة رعاياها في حال تدهور الوضع الأمني

★ ★ ★ ★ ★

نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسؤول عسكري ومصدرين مطلعين آخرين، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة بالقرب من إثيوبيا لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية، في حال ازدادت الأوضاع الأمنية تدهورًا هناك.

وقال مسؤول دفاعي مطلع، إن 3 سفن حربية برمائية متمركزة في الشرق الأوسط هي «يو إس إس إسكس»، و«يو إس إس بورتلاند»، و«يو إس إس بيرل هاربور»، باتت على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لعمليات الإجلاء إذا أصبح ذلك ضروريا.

وحضّت الولايات المتحدة، قبل أيام، رعاياها مجددًا على مغادرة إثيوبيا في ظل تفاقم الصراع المسلح في البلاد.

ودعت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا الرعايا الأميركيين، في مطلع نوفمبر الجاري، إلى الخروج الفوري من البلاد.

في السياق ذاته، دعت فرنسا رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب وقت»؛ نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر الأمني التي تشهدها إثيوبيا باقتراب متمردي تيجراي من أديس ابابا.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل عدة أيام، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم، وفقًا لـ«فرانس 24».

من جهة أخرى وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، منذ نوفمبر الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

ويشهد إقليم تيجراي الإثيوبي صراع دامي، حيث تعم الفوضى وأعمال العنف ما يجعل البلاد على مشارف الانزلاق في حرب أهلية واسعة النطاق، لاسيما وسط تقديرات أممية تشير إلى فرار نحو أكثر من 300 ألف شخص من ديارهم، ودفع بنحو 1.7 مليون آخرين للسقوط في براثن الجوع بعد عام من الحرب.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه، ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

ووبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.