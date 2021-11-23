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تسعى الفنانة حلا شيحة إلى العمل في مجال «البيزنس» عوضًا عن التمثيل، حيث أعلنت منذ أشهر توقفها التام عن تقديم الأدوار الفنية.

وكشفت حلا خلال برنامج «ET بالعربي»، خلال معرض والدها الفنان أحمد شيحة، قبل أيام: «أنا بحب الرسم طول عمري طالعه زيه (والدها) في الحته دي».

وتابعت: «يمكن إن شاء الله أعمل حاجه ليها علاقة باللبس أعمل (براند) بتاعتي، فكرة بفكر فيها، وهو معز (زوجها) بيشجعني ومًصّر إني هعمل حاجه وعشان بيشجعني أنا هعمل».

ورد زوجها الداعية معز مسعود: «لا حلا متواضعة عندها كتير وأنا شوفت وانبهرت».

يذكر أن معرض والدها الفنان أحمد شيحة انطلق، منذ ثلاثة أيام، وكان يحمل اسم «روح مصرية»، ما يقرب من 50 عملاً فنيًا كما تتضمن فعاليات المعرض توقيع كتاب من إصدار جاليرى بيكاسو إيست، وحضر عدد من الفنانين التشكيليين وبعض الشخصيات العامة.