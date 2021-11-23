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«هي مجنونة».. أحمد سلامة يكشف حقيقة إجراء ابنته سارة جراحة تجميلية ()

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«هي مجنونة».. أحمد سلامة يكشف حقيقة إجراء ابنته سارة جراحة تجميلية (فيديو) «هي مجنونة».. أحمد سلامة يكشف حقيقة إجراء ابنته سارة جراحة تجميلية ()

تحدث الفنان أحمد سلامة عن حقيقة إجراء ابنته الفنانة سارة سلامة جراحة تجميلية، حيث تعرضت للانتقادات بفعل تبدل ملامحها خلال بعض الصور التي شاركت بها الأيام الماضية.

وقال «سلامة» عبر مقطع حينما سأل عن أسباب تبدل ملامحها: «دا مكياج وهي مجنونة، سارة لسه صغيرة مش محتاجه دلوقتي عمليات تجميل».

وتابع: «الناس حبوها بشكلها وزعلوا لما شافوا الصورة ما هي هترجع سارة ماتغيرتش، دا طبيعة جيل وعصر وظروف واحنا في جيلنا كنا مجانين في عصرنا».

وحول أسباب ابتعادها عن التمثيل مؤخرًا: «سر اختفائها زي أي ممثل بيتعرض عليها حاجت لكن مش حابه تعملها أو مش حابه الشخصية وأنا علمتها من أول ما تقرأ الورق لازم تكون الشخصية اللي هتعملها بتحبها».

واستكمل: «هي غيري أنا عندي مسؤوليات ولازم اشتغل لكن هي أنا بصرف عليها وبحبها وبموت فيها ودايمًا في ظهرها».

وكانت الفنانة سارة سلامة خرجت لتعلق على الانتقادات على تغيّر شكلها، قبل يومين، عبر صفحتها الشخصي بـ«انستجرام» قائلة: «أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس ربنا يشفى كل نفس مريضة».

المصرى اليوم

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