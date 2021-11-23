عودة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس غداً الأربعاء إلى الإثنين المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الأربعاء 24 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

واعتباراً من الخميس 25 نوفمبر يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح بين 2- 4 درجات.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس غداً الأربعاء 24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية كثيفة من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- يوم الخميس 25 نوفمبر :

تسود شبورة مائية كثيفة من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- من الجمعة 26 نوفمبر إلى الاثنين 28 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء 24 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر 2021:

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء 276 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 14 درجة.

- الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

- الاثنين 29 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء 24 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر 2021.