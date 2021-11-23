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أول تصريحات لـ بعد تسلمه ادارة ()

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أول تصريحات لـ مرتضى منصور بعد تسلمه ادارة الزمالك (فيديو) أول تصريحات لـ بعد تسلمه ادارة ()

عقد المستشار ، رئيس نادي ، أول اجتماع للمجلس بعد عودته رسميًا لرئاسة النادي في مكتبه الخاص.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في حضور جميع الأعضاء أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس والكابتن إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق والأعضاء هانى زادة وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح والدكتورة شريفة الفار.

حضر شريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشاران محمود العسال ومحمود خالد .

ويعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة غدا يعلن خلاله كافة تفاصيل المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للعودة بنادي الزمالك إلى سابق عهده.

وكان وزير الشباب والرياضة قرر إعادة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك من جديد بعد الحصول على حكم بأحقيته في العودة لرئاسة نادي الزمالك.

المصرى اليوم

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