بعد وفاة أسماء مصطفى.. 10 مشاهير رحلوا بسبب «السرطان» خلال الـ10 أعوام الاخيرة

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بين العام والآخر، تكثر وتتفاقم الوفيات بسبب الأمراض دون رادع، نجد مرضًا أو أكثر يسيطر على العالم ثم يتراجع متخليًا عن موقعه لمرض آخر، لكن أثناء تلك المراحل المتعاقبة من الظهور والتراجع، ظل مرض بعينه راسخًا حتى أن العلماء والأطباء لم يحسموا أمره بعلاج حتى الآن، بل يتكاثر وتزداد قوته بمرور السنوات، وهو السرطان.

وأظهرت بعض الإحصائيات العالمية أن ما يقرب من الـ15 مليون شخص مريض بالسرطان حول العالم، كما كشفت أن العدد يتنامى وبحلول عام 2030 يرتفع عدد المرضى إلى 21.4 مليون مريض سرطان على مستوى العالم.

وبعد انتشار وفاة عدد من الاعلاميين والمشاهير خلال الفترة الحالية فتك بهم مرض السرطان وأنهى حياتهم ترصد «المصري اليوم» ابرز وفيات المشاهير لمرض السرطان بالمجتمع المصري.

1. الفنان عامر منيب

وفاة الفنان عامر منيب اشعل قلوب الكثيرين من الوطن العربي، بسبب صِغر سنه، حيث توفي ويبلغ الـ48 عامًا، بسرطان البنكرياس، وذلك في عام 2011.

2. معالي زايد

معالي زايد التي شاركت بالكثير من الأعمال الفنية، حيث توفيت عام 2014 بسبب مرض السرطان.

3. زيزي البدراوي

زيزي البدراوي، والتي عانت من سرطان الرئة وأمراض مزمنة مثل القلب والشلل الرعّاش، ودخلت المستشفى وتوفيت هناك، كذلك 2014

4. فايزة كامل

الفنانة فايزة كمال التي أصيبت بسرطان الكبد وتوفيت عام 2014.

5. ميرنا المهندس

نازعت الفنانة ميرنا المهندس سرطان القولون، ورغم قلة مشاركاتها الفنية، كان لخبر وفاتها أثر كبير على الفنانين بل وجمهورها.

ورحلت «المهندس» بنزيف أصاب جسدها أدى إلى وفاتها والتي تعتبر آخر المتوفّين بالمرض من الفنانات، والتي توقّف جسدها عن المقاومة في 2015.

6. الفنان نور الشريف

توفي الفنان نور الشريف، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

7. محمود عبدالعزيز

الفنان محمود عبدالعزيز، والذي قد بدأ قبل وفاته بعدة أشهر رحلة علاج بالكيماوي وخضع لـ20 جلسة علاج في فرنسا وعاد إلى مصر، إلى أن أعلن الأطباء انتشار المرض في مناطق متفرقة من جسده، العمود الفقري والمخ والكبد، حتى يأس الأطباء من حالته الصحية، وتوفي في 2016.

8. فاروق الفيشاوي

توفي الفنان فاروق الفيشاوي داخل أحد مستشفيات الدقي، فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد معاناته مع مرض السرطان.

9. أسماء مصطفي

نعى النائب أيمن أبوالعلا، اليوم، زوجته الراحلة أسماء مصطفى، قائلا عبر حسابه على «فيسبوك»: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

في نهاية أكتوبر الماضي، دخلت الإعلامية الراحلة إلى المستشفى، إثر تداعيات معاناتها مع السرطان؛ إذ أعلنت في أغسطس عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن «حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي».

10. الاعلامية مها حسني

رحلت الإعلامية مها حسنى بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعد إحدى مذيعات العصر الذهبى للتليفزيون المصرى، وشهدت خلال الفترة الماضية تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وشيعت الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم. وقدمت حسني خلال مشوارها عدة برامج أهمها «سيدتى»، وكان يهتم بأحوال المرأة وكل ما يخص اهتمامتها بشكل عام، وبرنامج «أيامنا الحلوة».

وحرصت الصفحة الرسمية لماسبيرو على نعى المذيعة مها حسنى، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدّل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين».

11. الاعلامي محمود الشيمي

الإعلامي محمود الشيمي توفي في يوم 2 مارس 2021 وكان يشغل منصب كبير مذيعى قناة «القاهرة».