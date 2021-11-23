حسين الجسمي يدعم الهلال السعودي قبل نهائي دوري آبطال آسيا (صورة)

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دون المطرب العربي حسين الجاسمي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» رسالة تحفيزية للاعبي نادي الهلال السعودي قبل انطلاق نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث كتب الجاسمي على حسابه الخاصة بتويتر :«كونوا اصحاب قلب ..واصحاب روح ..قاتلوا من أجل المجد.. فالمجد لمن يصنعه»

ينطلق اللقاء اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر على استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع ل 68 ألف مشجع.

وتحظى المباراة المرتقبة بين الهلال وبطل كوريا بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث نفذت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها.

يتم بث مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا عبر قناتي أبوظبي الرياضية آسيا 1 وآسيا 2 بتعليق من على سعيد الكعبي وفارس عوض على الترتيب.