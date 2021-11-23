بث مباشر.. مشاهدة الهلال السعودي و بوهانج ستيلرز.. نهائي دوري أبطال آسيا (لحظة بلحظة)

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يلتقي فريقا الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري ابطال أسيا اليوم 2021/2022.

ينطلق اللقاء اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر على استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع ل 68 ألف مشجع.

تنقل المباراة بشكل رسمي وحصري على قنوات SSC السعودية حيث تم اطلاقها لاول مرة مع بداية الموسم الجديد لنقل مباريات الدوري السعودى و البطولات الأسيوية

نجح الهلال في الوصول إلى مقعد النهائي بعدما تغلب على النصر وتخطي بوهانج ستيرلز مواطنه أولسان هيونداي حامل البطولة في النسخة السابقة ليلتقي الفريقان في أخر محطات البطولة الأسيوية.

تشكيل الفريقين:

وتحظى المباراة المرتقبة بين الهلال وبطل كوريا بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث نفذت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 موعداً للمباراة النهائية للبطولة الألوى للأندية في القارة الصفراء، كما حدد لها استاذ الملك فهد الدولي.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها وكذلك القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الهلال السعودي وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 عند الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في السعودية مبارة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

يتم بث مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا عبر قناتي أبوظبي الرياضية آسيا 1 وآسيا 2 بتعليق من على سعيد الكعبي وفارس عوض على الترتيب.