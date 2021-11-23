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وزير التعليم: وقف توزيع الوجبات المدرسية في أسيوط وقنا لحين انتهاء «تحقيقات التسمم»

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وزير التعليم: وقف توزيع الوجبات المدرسية في أسيوط وقنا لحين انتهاء «تحقيقات التسمم» وزير التعليم: وقف توزيع الوجبات المدرسية في أسيوط وقنا لحين انتهاء «تحقيقات التسمم»

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، على التواصل مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، بعد التواصل مع الشركة المسؤولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 2021/11/24 لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب.

كان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.

المصرى اليوم

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