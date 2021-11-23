  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدريبات علاجية منفردة لزيزو فى مران ومحولات لتجهيزه لمباراة سيراميكا

Print
تدريبات علاجية منفردة لزيزو فى مران الزمالك ومحولات لتجهيزه لمباراة سيراميكا تدريبات علاجية منفردة لزيزو فى مران ومحولات لتجهيزه لمباراة سيراميكا

أدى أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق تدريبات علاجية منفردة على هامش تدريب للفريق الأبيض اليوم الذي اقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي بالأمس التي اقيمت في الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الطبي، برئاسة محمد اسامة، طبيب الفريق، لتجهيز اللاعب للمباراة المقبلة خصوصا وان موقف الفريق فى الوقت الحالى غير جيد بعد فقد 5 نقاط فى اول 5 جولات ببطولة الدورى العام.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان الفريق قد تعادل مع نظيره البنك الاهلى بهدف لمثله، فى اطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين