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أدى أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك تدريبات علاجية منفردة على هامش تدريب للفريق الأبيض اليوم الذي اقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي بالأمس التي اقيمت في الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الطبي، برئاسة محمد اسامة، طبيب الفريق، لتجهيز اللاعب للمباراة المقبلة خصوصا وان موقف الفريق فى الوقت الحالى غير جيد بعد فقد 5 نقاط فى اول 5 جولات ببطولة الدورى العام.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان الفريق قد تعادل مع نظيره البنك الاهلى بهدف لمثله، فى اطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام.