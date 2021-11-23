التشكيل الرسمي لمواجهة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري

★ ★ ★ ★ ★

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في خامس جولات مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحي

خط الوسط : عماد حمدي، محمد عادل،

وأمامهما الثلاثي: أحمد عيد، أحمد مصطفى، شكري نجيب.

خط الهجوم: شيلونجو.

على مقاعد البدلاء..أحمد عادل عبدالمنعم ،محمد مخلوف ،محمد صادق ،محمد نصر ،الوحش ،محمد الشامى ،أحمد مدبولي ،محمود دونجا ،مروان شوقي.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد زيزو، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم علي

خط الوسط: عبدالله ياسين، عبد الرحمن جبنة، أحمد مجدي

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، عمر بسام، لويس ادواردو.