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أدى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال تدريب اليوم ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بسبب الإصابة التي يعاني منها بالتواء في الكاحل.

وفي نفس الوقت واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأبيض قد تعادل بنتيجة هدف لمثله مع البنك الاهلى، في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.