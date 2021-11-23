إيتيان كابوي: مباراة مانشستر يونايتد فرصة للانتقام وإثبات أننا فياريال

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من المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع فياريال في دوري أبطال أوروبا هذا الثلاثاء، حيث يهدفون إلى المضي قدمًا في مشوارهم الأوروبي.

وكشف لاعب خط وسط الفريق الإسباني إيتيان كابوي أن لديه رصيدًا ليحسمه مع الشياطين الحمر بعد لقاءهم الدراماتيكي في المواجهة الأخيرة.

وألهمت جهود كريستيانو رونالدو المتأخرة مانشستر يونايتد بالفوز 2-1 مما حرم الغواصة الصفراء من نقطة عندما اشتبك الفريقان في مباراة الذهاب في سبتمبر.

وقال كابوي في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «إنهم، فريق كبير يضم لاعبين كبار. ولكن بعد المباراة الأخيرة، كان الشعور سيئًا حقًا في غرفة تبديل الملابس لدينا، كان هناك إحباط كبير، كانت رؤوسنا لا تزال مرتفعة، لكننا اعتقدنا أننا فقدنا فرصة كبيرة للفوز ووضعنا أنفسنا في مركز جيد في المجموعة».

أضاف «بعد يومين، تغيرنا إلى التفكير في أننا إذا واصلنا اللعب كما فعلنا في مانشستر، فسنحرز الكثير من الأهداف».

ثم واصل لاعب خط الوسط الكشف عن أنه سيكون في مهمة انتقامية عندما يتنافس عمالقة الدوري الإنجليزي وجهاً لوجه مع فريقه هذا المساء.

ونقل عن كابوي قوله «لكن حتى الآن أشعر أن علي الانتقام. بالنسبة لي هو شخصي».

تابع: «والدي هو مشجع ضخم لمانشستر يونايتد. إنه معجب مجنون. بصراحة، لا أعرف من يريد الفوز عندما ألعب ضدهم».

كان لمانشستر يونايتد بداية هشة في مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بخسارة مخيبة للآمال 2-1 أمام يانج بويز في المباراة الافتتاحية. منذ ذلك الحين، فازوا مرتين وتعادلوا في واحدة من مبارياتهم الثلاث اللاحقة في المسابقة.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول المجموعة السادسة بتعادلهم بسبع نقاط مع فياريال بعد أربع مباريات. يحتل أتالانتا ويونغ بويز المركزين الثالث والرابع بخمس وثلاث نقاط على التوالي.