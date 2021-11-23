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السجن 10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص بالشرقية

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السجن 10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص بالشرقية السجن 10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم الضوي، ويحيي صادق، وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كل من «م. ع. ع»، 40 عاما عامل في كافتريا، و«م. ع. م»، 41 عاما فكهاني، و«ي. إ. ج، 17 عاما عامل، و» ح. ح. أ «، 20 عاما سائق توك توك، والمقيمين بدائرة مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة كمية من جوهر الهيروين والحشيش المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وسلاح ناري محدث صوت، وسلاحين أبيضين عبارة عن سيف وكتر دون ترخيص.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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