حبس سائق حاول إدخال مخدرات لنزيل بسجن طوخ

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قررت نيابة طوخ، الثلاثاء، حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازتة أقراص مخدرة حاول إدخالها لابن خالته في سجن طوخ والمحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه وسلاح نارى جنايات قسم قليوب، كما قررت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الجنائى وإعداد تقرير بشانه واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطار من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تمكن ضباط مباحث السجن المركزى بطوخ من ضبط سائق حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «م أ ع» 43 سنة سائق بزيارة نجل خالتة السجين بالسجن المركزى وقيام ضباط المباحث بأعمال التفتيش لمتعلقات الزائرين، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش 30 جرام و15 جرام من مخدر البودر و5 جرام من مخدر الأيس و440 قرص مخدر «أبتريل وأومتريل»، موضوعين داخل نعل حذاء «صندل» بالزيارة المعدة لنجل خالته «م ج م»، 29 سنة، عاطل، والمحبوس على ذمة أحد القضايا «سرقة بالإكراه وسلاح نارى»، ومحدد له جلسة بالدور الثاني من شهر نوفمبر الجارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات