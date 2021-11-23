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رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" يصل الرياض.. لحضور نهائي دوري أبطال آسيا

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رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" يصل الرياض.. لحضور نهائي دوري أبطال آسيا رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" يصل الرياض.. لحضور نهائي دوري أبطال آسيا

رئيس الاتحاد الدولي

وصل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، وذلك لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا التي تجمع الليلة بين ممثل الوطن فريق الهلال مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان في استقبال رئيس "فيفا" لدى وصوله كل من: رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير أضواء العريفي.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي بجياني إنفانتينيو، مشيدًا بعمق العلاقات وتطورها بين الاتحادين السعودي والدولي والحضور الفاعل المشترك في المناسبات الدولية والقارية.

وأشاد إنفانتينو بما لمسه من تطور كبير في قطاع كرة القدم بالمملكة على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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