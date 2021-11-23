"الشمري" يترأس الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بحائل

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لمناقشة رفع مستوى التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات

ترأس مدير عام ⁧‫الشؤون الصحية بمنطقة حائل⁩، رئيس مركز القيادة والتحكم، الدكتور فرحان فالح الشمري، أمس الاثنين، الاجتماع التنسيقي بين القطاعات الصحية بالمنطقة، ممثلة بالتجمع الصحي ومركز صحي قوى الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة.

جاء ذلك لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تكامل الأدوار، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات وتبادل الخبرات.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التالية: وضع آلية مناسبة لتحويل المرضى من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية والمستشفيات لرفع جودة الخدمات المقدمة، الاستفادة من التجربة المميزة للربط الإلكتروني بين مركز صحي الحرس الوطني والمختبر الإقليمي بصحة حائل، وإمكانية تعميمها مع القطاعات الأخرى. دعم العيادة الطبية في السجن من قبل التجمع الصحي، وأهمية التغذية الراجعة للمرضى المحولين من المراكز الصحية إلى مستشفيات التجمع الصحي، وإنشاء لجنة تنسيقية تمثل القطاعات الصحية بالمنطقة.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، ومدير مركز صحي القوات المسلحة بحائل، الدكتور طلال الحربي، ومدير مركز صحي قوى الأمن بحائل، النقيب فهد المتوزي، ومدير مركز صحي الحرس الوطني بحائل، العقيد فهد الشمري.

ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بتجمع حائل الصحي، الدكتور خليل الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بتجمع حائل الصحي، الدكتور ماهر الدخيل، والمدير التنفيذي للخدمات العلاجية بتجمع حائل الصحي، سلطان النعيس.