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"منيرة الدريوش ودانية سمباوة" تفوزان بالميدالية البرونزية لمنافسات الماديسون

‬حقق المنتخب السعودي للدراجات للسيدات أول ميدالية عربية ضمن منافسات البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تتويج المنتخب السعودي المكون من "منيرة الدريوش" و"دانية سمباوة" بالميدالية البرونزية لمنافسات الماديسون.

وفي سباقات الطريق، حققت اللاعبة منيرة الدريويش المركز الـ5 من 17 في سباق الفردي العام، والمركز الـ4 في الفردي ضد الساعة.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، منتخب السيدات بهذه الميدالية التي تعد الأولى من نوعها في المشاركات الخارجية، مؤكداً أن مشاركة المنتخب للسيدات في البطولة العربية حققت الأهداف المرجوة منها، مبيناً أن العمل يرتكز على إيجاد لاعبات مميزات قادرات على المنافسة في مختلف الأصعدة، لافتاً النظر إلى أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر وتحت تقييم مستمر من أجل الوصول للإنجازات القارية والعالمية.