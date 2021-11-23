  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمر السعيد راحة من تدريبات

Print
عمر السعيد راحة من تدريبات الزمالك عمر السعيد راحة من تدريبات

حصل عمر السعيد مهاجم فريق على راحة من التدريبات الجماعيه للفريق الأبيض التي اقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منح اللاعب راحة مع خضوعه لفحوصات طبية جديدة في الساعات القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون استبعد اللاعب من قائمة الفريق التي خاضت مباراة البنك الأهلي بالأمس بسبب الإصابة في الرأس.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين