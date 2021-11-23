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حصل عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك على راحة من التدريبات الجماعيه للفريق الأبيض التي اقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منح اللاعب راحة مع خضوعه لفحوصات طبية جديدة في الساعات القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون استبعد اللاعب من قائمة الفريق التي خاضت مباراة البنك الأهلي بالأمس بسبب الإصابة في الرأس.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .