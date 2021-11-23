طفح "مياه مجاري" يسبب معاناة للمرضى والمراجعين بمركز صحي بالرياض

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الأهالي طالَبوا بسرعة تجاوب الجهات المعنية مع المشكلة والتعامل معها وإزالتها

‬تسبّب طفح بشكل يومي ومستمر في قناة لتصريف مياه المجاري من تسرّب المياه الملوثة ومرورها من أمام مركز صحي بدر الثالث، وهي المنشأة الصحية التي تخدم سكان حي بدر بالشفا.

وتمثلت معاناة المرضى والمراجعين للمركز الصحي وذويهم من الرائحة السيئة ومحاولات القفز فوق مياه المجاري أثناء الوصول للمركز الصحي، فضلًا عن انتشار الروائح داخل المبنى.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن عددًا كبيرًا من المراجعين مستاؤون من هذا الوضع المستمر، وطالبوا الجهة المختصة؛ بسرعة معالجة هذا الطفح.

وكان عدد من سكان حي "بدر بالشفا مخطط رقم 681" بالرياض، وتحديدًا خلف مركز صحي بدر الثالث، اشتكوا من طفح مياه الصرف الصحي، الذي شكّل ما يشبه البحيرة؛ مما تَسَبّب في خروج روائح كريهة وتجمع للبعوض الناقل للأمراض المُعدية والوبائية، بالإضافة إلى تراكم النفايات التي قد تخلّف كارثة بيئية يتضرر منها سكان الحي وطالَبوا بسرعة تجاوب الجهات المعنية مع هذه المشكلة، والتعامل معها وإزالتها فورًا.