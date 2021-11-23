تعديل مواد بتنظيم هيئة المنافسة ضمن 8 قرارات للوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين

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الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء اطلّع خلال الجلسة، على مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

ورحب المجلس بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي إدانته للسياسات العدوانية لإيران، ودعا لدعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي.

كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى المجلس إلى عدة قرارات شملت:

- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الداخلية بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى.

- الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.

- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

- تمديد إعارة خدمات الطبيبة / حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.

- اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.

- الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.

- تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

- الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض).

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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