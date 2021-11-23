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استعدادًا لـ«الأقصر - طريق الكباش».. «وزيري» يلتقي مجموعة من الأثريين والمرشدين السياحيين غدًا

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استعدادًا لـ«الأقصر - طريق الكباش».. «وزيري» يلتقي مجموعة من الأثريين والمرشدين السياحيين غدًا استعدادًا لـ«الأقصر - طريق الكباش».. «وزيري» يلتقي مجموعة من الأثريين والمرشدين السياحيين غدًا

في إطار الاستعدادات النهائية للفعالية الكبري «الأقصر.. طريق الكباش»، والتي سيتم تنظيمها يوم الخميس المقبل، يلتقي الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غدًا الأربعاء، أثريي المناطق الأثرية بالأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين بالقاعة الرئيسية بمتحف الأقصر، وذلك لتعريفهم بما تم إنجازه من أعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الكبري المعروف باسم طريق الكباش وأعمال الترميم التي تم تنفيذها بمعابد كل من الكرنك والأقصر وكذلك الخدمات التي تم توفيرها بالمنطقة الأثرية للزائرين من المصريين وللسائحين، بالإضافة إلى إعطائهم نبذة تاريخية عن المنطقة الأثرية ككل.
وأكد «وزيري» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أهمية هذا اللقاء حتى يتسنى للمرشدين السياحيين معرفة كافة الأعمال التي تمت بالموقع ليعكسوا بدورهم للسائح الأجنبي صورة كاملة عن الموقع وتاريخه وما قامت به الوزارة من أعمال تطوير بالمنطقة الأثرية بما يساهم في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التنسيق الكامل والتعاون بينها وبين أيا من الجهات المعنية بمجال العمل السياحي والأثري بما يضمن نجاح وتحسين تجربة السائحين عند زيارة المقصد السياحي المصري.

المصرى اليوم

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