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أكد د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، خلال جولة تفقدية له بالأقصر، الثلاثاء داخل معبدالكرنك على أن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم وجاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، متمنيا لهم إقامة سعيدة وممتعة خلال زيارتهم لمصر.

جدير بالذكر أن فعالية «الأقصر...طريق الكباش» ستبهر العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مدينة الأقصر كما أنها ستلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبدالأقصر وترميم قاعة الـ14 عمود بمعبدالأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب «بطريق الكباش».