التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بثقافة الجيزة

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أقام فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة أم خنان الثقافية محاضرة بعنوان «أخطار الهجرة غير الشرعية» تضمنت مفهوم الهجرة غير شرعية وأسبابها ونتائجها، والعقوبات التي تفرضها الدول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكيف نجحت الدولة المصرية من الحد من هذه الظاهرة.

كما واصل قصر ثقافة الجيزة تقديم بروفات العروض المسرحية «كوميديا الأيام السبعة» تأليف على عبدالنبي، وإخراج عماد علواني، «نصف دائرة» تأليف على عثمان، إخراج أحمد صبري، «قهوة ريشة» تأليف وإخراج شادي قطامش، إلى جانب ورشة تدريب باليه للمدرب إسلام وائل، وأخرى للفنون التشكيلية لتعليم رسم طبيعة صامتة، وورشة فنية لإعادة تدوير مخلفات البيئة.

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش قصر ثقافة العياط كتاب «فن إدارة الوقت والإجتماعات» تأليف عبدالفتاح دياب، تناول بين صفحاته مفهوم إدارة الوقت، وماهي مهارات إدارة الوقت، وكيفية إدارة الوقت بفاعلية، بينما ناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب «الآثار الإجتماعية والنفسية للتليفزيون العربي»، تأليف د. عبدالرحمن عيسوي، الذي يدور حول الآثار النفسية للعنف في وسائل الإعلام، وأثر التليفزيون على السلوك والتنشئة الإجتماعية للأطفال، فيما قدمت مكتبة ساقية مكي محاضرة بعنوان «الرؤية المستنيرة في تنظيم الأسرة» تحدثت خلالها د.أماني العجمي عن وسائل تنظيم الأسرة وفوائدها، والوسائل الطبيعية لمنع الحمل وجهود الدولة في تحديد النسل.

بينما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنية لعمل مكرمية وطباعة على التيشيرت، وقدمت مكتبة البحر الأعظم ورشة فنية لتعليم رسم الحيوانات، وأخرى لإعادة تدوير لعمل ماسك، كما أقيمت بمركز طفل أحمد عرابي ورشة تشكيل بالطين الأسواني.

فيما أقام قصر ثقافة البدرشين ورشة تعليم وتحسين الخط العربي، وعقد بيت ثقافة البراجيل مسابقة في المعلومات العامة عن «فصول السنة»، وقدمت مكتبة دور التربية عرض بروچيكتور للرواد لفيلم «فطين وبلبل»، بجانب تدريبات فنون شعبية للفنان سيد المصرى.

ومن جانب آخر عقدت مكتبة الناصرية محاضرة عن «الزيادة السكانية» التي أوضحت أسباب الزيادة السكانية في مصر وأثرها على الفرد والمجتمع، ودور الدولة في مواجهة هذه الزيادة، كما نظم بيت ثقافة أوسيم محاضرة بعنوان «خطورة الإدمان ومكافحته» دارت حول أسباب الإدمان، وعوامل تزايد فرص الإدمان، والأعراض النفسية والجسدية للمدمن، ودور الدولة في مكافحته، وأيضا قدمت مكتبة الشيخ زايد محاضرة بعنوان «الجمال وتهذيب النفس وأثره على السلوك» وماهي وسائل تهذيب النفس، وكيفية تهذيب الأخلاق والسلوك، وأثر العبادات في تهذيب النفوس.