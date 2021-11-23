قطع مفاجىء لمياه الشرب في طوخ

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أعلن مجلس مدينة طوخ في محافظة القليوبية، قطع مياه الشرب عن المدينة، نظرًا لحدوث عطل مفاجئ لخط المياه الرئيسى المغذى للمدينة.

وأوضح مجلس المدينة في بيان له، أنه تم الدفع بفرق الصيانة لإصلاح العطل.

مؤكدا على جاهزية أطقم الطوارئ للتعامل الفوري،حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمتابعة أعمال العطل لخط المياه الرئيسى المغذى لمدينة طوخ، مما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة طوخ وجارى الإصلاح.

وتابع مجلس المدينة، أنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد بالخطوط فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدا المواطنين بعدم الاستعمال الفورى للمياه إلا بعد التأكد من صلاحيتها وانتهاء رواسب أعمال الإصلاح.