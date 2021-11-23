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أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ، أنه خلال الوقت الحالى يتواجد ومعه اللواء علاء مقلد عضو المجلس و القائم بأعمال المدير التنفيذي متواجدين داخل القلعة البيضاء من أجل تسليم واستلام النادي.

مضيفا إلى هناك أمور إدارية ومالية بتقوم لجنة الشباب والرياضة بانهائها من أجل تسليم النادي بشكل نهائي للمجلس، وأشار احمد جلال إلى انه متفائل بشأن تقبل الأعضاء والجمهور لعودة المجلس لقيادة النادي،

وقال أحمد جلال: "المرحلة المقبلة صعبة أتمنى أن نوفق فيها، جمهور الزمالك يعرف ويثق في مجلس مرتضى منصور، يعرف أننا على قدر المسؤولية".

واختتم، "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بعد المباراة المقبلة، لبحث اوضاع الفريق والجهاز الفنى".

ووصل منذ قليل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء ، حيث يتواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأحمد مرتضي وعلاء مقلد وهاني زاده أعضاء المجلس ، وشريف حسين نائب المدير التنفيذي ، ومحمود العسال المستشار القانوني.