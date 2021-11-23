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خلال جولة تفقدية اليوم.. وزير السياحة يلتقي زوار الأقصر

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خلال جولة تفقدية اليوم.. وزير السياحة يلتقي زوار الأقصر خلال جولة تفقدية اليوم.. وزير السياحة يلتقي زوار الأقصر

التقى د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، خلال جولته بمعابد الكرنك، مجموعة من السائحين من وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن استمتاعهم بزيارة وخاصة مدينة الأقصر للاستمتاع بجوها الدافئ المشمس وبالمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والمتميزة، كما أعربوا عن شغفهم لمشاهدة فعالية «الأقصر...طريق الكباش» من قلب الحدث.

كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في الفنادق التي يقيمون بها وفي كافة المواقع الأثرية والمتاحف التي قاموا بزيارتها والتي ساهمت في شعورهم بالطمأنية والأمان خلال هذه الزيارة، مؤكدين على أن المقصد السياحي المصري يعد من أجمل وآمن المقاصد السياحية في العالم.

المصرى اليوم

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