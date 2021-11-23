  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية غدا

Print
جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية غدا جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية غدا
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف جدة غداً الأربعاء، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية « والعالم الإسلامي»، الذي يعقد تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون»، بمشاركة مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

وتضم المجموعة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي؛ حيث ينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة 2008.

كما عقدت آخر نسخة من اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في أوفا (جمهورية باشكورتستان)، تحت شعار «الوئام بين أتباع الأديان.. تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي»؛ فيما تركز المجموعة حالياً على وضع تدابير لتعزيز التعاون طويل الأجل بين روسيا والدول الإسلامية، والتنفيذ العملي للشراكة الإستراتيجية بين روسيا الاتحادية وبين العالم الإسلامي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الكرملين: لا نية لدى روسيا لمهاجمة أوكرانيا

الكرملين: لا نية لدى روسيا لمهاجمة أوكرانيا

روسيا تحذر.. واشنطن تؤجج النزاع في دونباس شرق أوكرانيا

روسيا تحذر.. واشنطن تؤجج النزاع في دونباس شرق أوكرانيا

المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر

المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر

موسكو: الغرب سيساعد بيلاروسيا بزعزعة الاستقرار وليس بالاستثمارات

موسكو: الغرب سيساعد بيلاروسيا بزعزعة الاستقرار وليس بالاستثمارات