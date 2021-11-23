  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية

Print
السعودية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت بأن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين