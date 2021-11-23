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أكد أحمد مرتضى منصور أن مجلس الإدارة هدفه تحقيق الاستقرار داخل النادي فى الفتره الحاليه وانه سيبذل قصاري جهده من أجل توفير سبل الراحه لأعضاء الجمعية العمومية الذين نوجه لهم التقدير والاحترام.

مشيرا أن المجلس لم يعد لتصفية حسابات مع أحد ومصلحة النادي فوق الجميع، وأكد الإدارة ستقوم بتكريم جميع اللجان السابقة التي تولت إدارة النادي، سعيد بعودة مجلس الإدارة المنتخب بقرار القضاء، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة عودة الحق لأصحابه.

وقال أحمد مرتضى، أن المرحله المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع حول النادي مشددا على دعم الجهاز الفني وفريق الكرة.

وأضاف، "الأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب مرة أخرى، لكن في النهاية سندعم الفريق والوقت الحالي لا يحتاج إلى مجادلة في ظل ضغط المباريات، الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك سيكون في مؤتمر صحفي سيتم عقده غدا".

وأشار احمد مرتضى، ان هناك 30 قضية يعانى منها الزمالك وسيحاول المجلس حل عدد كبير منها قبل الإنتخابات المقبلة.

وفيما يخص فريق الكرة، والتعادل أمام البنك الأهلي قال، "حزين للتعادل والأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب مرة أخرى وسنجلس مع الجهاز الفني في الفترة المقبلة لمعرفة احتياجاته، ولكن في النهاية سندعم الفريق والوقت الحالي لا يحتاج إلى مجادلة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مستمر في مهام عمله والإدارة تدعمه خاصة وأنه فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، موضحا أن المجلس سيسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه الفريق وحسم ملف التجديد للاعبين.