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وزير السياحة يتابع التجهيزات النهائية لـ«الأقصر.. طريق الكباش»

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وزير السياحة يتابع التجهيزات النهائية لـ«الأقصر.. طريق الكباش» وزير السياحة يتابع التجهيزات النهائية لـ«الأقصر.. طريق الكباش»

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، معابد الأقصر والكرنك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية «الأقصر...طريق الكباش» وذلك في إطار الزيارات المكثفة التي يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر تمهيدا لفعالية «الأقصر...طريق الكباش» والتي ستُقام يوم الخميس المقبل للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

رافق «العناني» خلال الجولة مساعدي الوزير لكل من المشروعات والمشرف على القاهرة التاريخية، والشئون الفنية، والمشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار العليا، ومدير عام آثار مصر العليا، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك.

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