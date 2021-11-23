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عضو مجلس : اللي عمل عقد إعارة محمد صبحي لفاركو لازم «يتحاكم»

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عضو مجلس الزمالك: اللي عمل عقد إعارة محمد صبحي لفاركو لازم «يتحاكم» عضو مجلس : اللي عمل عقد إعارة محمد صبحي لفاركو لازم «يتحاكم»

انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي ، اللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، وذلك بسبب رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«كان لدى تحفظات على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على رأسهم الحارس محمد صبحي، الذي تم إعارته إلى صفوف فاركو، كيف يتم الموافقة على إعارة واحد من أفضل حراس الدوري المصري بنية البيع؟»

وتابع:«لو لم يوجد في عقد الإعارة، بند يمنع نادي فاركو من تفعيل شراء عقد محمد صبحي، إلا بعد الحصول موافقة نادي الزمالك، تبقى كارثة، واللي عمل هذا العقد (لازم يتحاكم)، لأنه فرط في واحد سيكون من أفضل حارس في خلال السنوات المقبلة، وهو مستقبل حراسة مرمى الزمالك»


وأضاف :«اللجنة السابقة، ليس من حقها أن تفرط في أي لاعب، لأنها كانت مؤقتة مش من حقها أن تفرط في أصول النادي».

وتابع :«اعترضت أيضا على رحيل صانع الألعاب الشاب حسين فيصل، الذي تم الاستغناء عنه مجانًا، كان من الممكن أن يتم إعارة اللاعب وعمل عقد جديد له بدلاً من الاستغناء عن خدماته الفنية، خاصة أنه كان أحد اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالنادي، والكل كان يتنبأ بأنه سيكون له شأن كبير مع الفريق الأول».

المصرى اليوم

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