  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميًا مجلس يتسلم النادي من لجنة وزارة الرياضة

Print
رسميًا مجلس الزمالك يتسلم النادي من لجنة وزارة الرياضة رسميًا مجلس يتسلم النادي من لجنة وزارة الرياضة

كشف شريف حسين نائب المدير التنفيذي لنادي ، عن القيام خلال الوقت الحالي بعملية التسليم والتسليم من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الشباب الرياضة .

وأكد حسين ان عملية التسليم والتسلم تتم من خلال الاستاذ عبد الرحمن شلش مدير مدرية الشباب والرياضة ، والأستاذ محمد سعيد مازن مدير الإدارة المركزية لمكتب السيد وزير الشباب والرياضة.


وأشار إلى أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومعه اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي للنادي وشخصه يقوموا بعملية التسليم والتسلم مع المسؤولين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين