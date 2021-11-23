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كشف شريف حسين نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك ، عن القيام خلال الوقت الحالي بعملية التسليم والتسليم من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الشباب الرياضة .

وأكد حسين ان عملية التسليم والتسلم تتم من خلال الاستاذ عبد الرحمن شلش مدير مدرية الشباب والرياضة ، والأستاذ محمد سعيد مازن مدير الإدارة المركزية لمكتب السيد وزير الشباب والرياضة.



وأشار إلى أن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومعه اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي للنادي وشخصه يقوموا بعملية التسليم والتسلم مع المسؤولين.