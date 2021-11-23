الجارحي: نحترم الانتقادات وهدف قائمة الخطيب استكمال إنجازات الأهلي

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أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لمنصب العضوية «تحت السن»، ضمن قائمة محمود الخطيب، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، أن مجلس الإدارة الحالى بذل مجهودات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وأنجز العديد من الملفات المهمة.

وقال: «خلال الـ4 سنوات الماضية، قمنا بعمل برنامج عائلة الأهلي، وحققنا إنجازات كبيرة، وراضٍ بشكل عام عما تحقق، وأعضاء الجمعية العمومية كلهم يعشقون النادي الأهلي، ونحترم الانتقادات قبل الإشادات التي يتم توجهيها لنا».

واضاف: «ما يدور في الغرف المغلقة أمر خاص بمجلس الإدارة، وأي قرار يصدر عن المجلس يتم احترامه، وبالفعل قد يوجد بعض الاختلافات بيننا، لكنها تكون داخل غرفة الاجتماعات فقط، وارتبط بعلاقة صداقة مع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وهناك جدال صحي بين أعضاء مجلس الإدارة، وباستثناء ملف كرة القدم، باقي الملفات تخضع للتصويت، ورئيس النادي يستمع إلى جميع الأراء».

وأشار الجارحي إلي أن هناك تفويض للخطيب في ملف كرة القدم، وقد حققنا العديد من الانجازات منها بطولتي دوري الأبطال وبرونزية المونديال، ونمتلك فريق هو الأقوي حاليًا على مستوى مصر وقارة إفريقيا، مشيرا إلي أن بيتسو موسيماني مدرب جيد، يحقق نتائج رائعة، والفريق فاز في كل المباريات في بطولة الدوري.

وأضاف: «أعضاء مجلس الإدارة يتم تكليفهم بملفات معينة، وتم عمل عدة لجان برئاسة أعضاء المجلس، لقد حصلت على 4 ملفات، من جانب المجلس، أولها ترأست اللجنة العليا لتنظيم البطولات الإفريقية وحققنا نجاحات كبيرة، وأشركنا العديد من الشباب داخل النادي في التنظيم، وتم تكريمي من الاتحادين المصري والإفريقي لكرة اليد، وأيضا الاتحادين المصري والإفريقي للكرة الطائرة، كما تم تكليفي مع زملائي في مجلس الإدارة، بإعداد لائحة النادي الأهلي، وقمنا بعمل حوار مجتمعي وكان هناك آلية تواصل مع الأعضاء، وأدرت عدة ورش عمل، حتى تم اعتماد لائحة النادي».

وأكد الجارحي أن محمود الخطيب يحظى بثقة كبيرة من أعضاء النادي لأنه يعمل بحب وتفانٍ، وبذل مجهودا رهيبا على مدار الـ4 سنوات الماضية وكان يتابع كل كبيرة وصغيرة بنفسه، خاصة على مستوى الإنشاءات داخل النادي الأهلي، لذلك فإن الجميع يثقون في قائمته الانتخابية بعد التطوير الذي شاهدوه بأعينهم داخل فروع النادي المختلفة.

وقال: «عائلة الأهلي هو اسم برنامجنا الانتخابي في الدورة السابقة، وعائلة الأهلي تضم جميع الأطياف سواء الأعضاء أو الجمهور، وسوف نعمل على استكمال البرنامج في الدورة القادمة، قمنا بعمل رصد لكافة المقترحات والمشاكل التي تواجه الأعضاء داخل النادي، وتم وضعها ضمن برنامجنا وأهدافنا للعمل على إنجازها في السنوات المقبلة».

وأكد الجارحي، أن قرارات مجلس إدارة النادي لا تتأثر مطلقًا بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، لأن مصلحة الأهلي لدينا فوق كل شئ.

وفيما يتعلق باختيار خالد مرتجي للترشح علي منصب أمين الصندوق قائمة الخطيب أكد الجارحي أن هذا الاختيار تم بناء علي الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي خلال السنوات الاربع المقبلة، والتي تستهدف تحويل الأهلي إلي كيان اقتصادي واستثماري ضخم علي المستويين المحلي والعالمي.

وقال: «اختار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق، في ظل الرغبة في تكوين كيان اقتصادي كبير، ومرتجي لديه علاقات دولية، وأدار شركات كبرى، ويستطيع أن يدير الحوكمة في الأهلي، ويكون حلقة الربط بين النادي وكبرى الكيانات الاقتصادية العالمية، ولا يشترط أن يكون أمين الصندوق لديه خلفية محاسبية، فهناك حسن حمدي وإبراهيم المعلم ومحمود الخطيب نفسه تولوا المنصب وحققوا نجاحات، لأنه منصب استراتيجي، كل مرحلة لها رجالها».