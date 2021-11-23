ورش فنية.. احتفالا بأعياد الطفولة بالمنيا

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تنفيذا لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية احتفالا بأعياد الطفولة، تم خلالها تصميم ماسكات للاطفال بالورق المقوى والفوم الملون، منها ماسك قطه وميكي ماوس، وذلك مع براعم حضانه بيبي برايت والورشة من تدريب الفنانه هبه عزت ،وهناء محمد على عبدالله.

ونظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية احتفالا بأعياد الطفولة أعمال فنية بالفوم الملون مع طالبات معهد الفتيات، والورشة من تدريب الفنانة شرين عادل، كما أعد بيت ثقافة سمالوط ورشة لتعليم الرسم والتلوين، ورسم على الوجه وذلك مع براعم مدرسة الشهيد احمد عباس «التجريبية بسمالوط» والورش من تدريب الفنانة ماهيتاب نبيل، قدم بيت ثقافة مطاى ورشة فنية مع طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية من تدريب سوزان سمير.

بجانب مناقشة كتاب بعنوان «ابو ذر الغفاري» بمكتبه الطفل، بجانب استضافة طلاب مدرسه الشهيد على بيه بأولاد الشيخ على الابتدائيه للتعرف على مايقدمه الموقع من انشطة وقاموا بالإطلاع على الكتب وقراءة القصص، وأقام كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، وأعدت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة رسم وتلوين مع رواد المكتبة وتدريبهم على الرسم وطريقة التلوين الصحيحة وكيفية توزعها على الرسم وماهى الألوان الاساسية، كما نظم بيت ثقافة شركه النيل ورشه فنون تشكيلية وتدريب الاطفال فيها على عمل اشكال مختلفه من الصلصال والفوم، وكيفيه الرسم والتلوين بطريقة صحيحة مع ماجدة على.