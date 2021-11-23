«دموعي موقفتش عليكي من إمبارح».. بشرى تنعي الإعلامية أسماء مصطفى

★ ★ ★ ★ ★

بكلمات مؤثرة، حرصت الفنانة بشرى على نعي الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا، أمس بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت «بشرى» صورة للإعلامية الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«مأثرة فينا أوي يا أسماء، ماذا بينك وبين الله علشان قلبنا يوجعنا عليكي كدا، فراقك وجع بجد ورغم تكرار أخبار الموت مؤخرًا».

وتابعت :«إحساس الواحد أنه خلاص اتعود على الفراق وقاعد مستني دوره، بس دموعي مش عايزة تقف عليكي من امبارح، والتأثر مش بطول وقت المعرفة».

وأضافت :«سبحان الله الأثر اللي الإنسان بيسيبوا في اللي حواليه قيمته وقوته وتأثيره بيفاجئ الإنسان نفسه، الله يرحمك ويحسن إليكي، مواقفك معايا كلها إيجابية وجدعة، حتى قبل ما يكون فيه بيني وبينك سابق معرفة».

وأكملت :«كنتي بتدعيلي في عز مرضك، وافتكرتي عيد ميلادي وبعتيلي وأنتي متألمة».

وأختتمت :«كان عندي أمل ربنا يختارك بمعجزاته، لكن اللهم لا اعتراض، الطيبين بيمشوا بسرعة، مع السلامة يا أسماء».

وفي السابق، أشارت الإعلامية إلى أن معركتها مع السرطان «معقدة»، كما اعتذرت عن عدم الظهور أثناء تراجع حالتها الصحية.

وقالت لمتابعيها، عبر «فيسبوك»: «شكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال تسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟».

واستكملت: «الإجابة ببساطة أني طبعا مقتنعة ومدركة أهمية أن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا».