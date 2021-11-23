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ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الرابع.. غدًا

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يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الرابع.. غدًا

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الرابع، لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط وعلى مسافة 1400 متر.

وخصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2018، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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