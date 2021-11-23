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مخاوف فى الأهلي من طول فترة غياب معلول بعد إصابة الضامة

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مخاوف فى الأهلي من طول فترة غياب معلول بعد إصابة الضامة مخاوف فى الأهلي من طول فترة غياب معلول بعد إصابة الضامة

تسود حالة من القلق داخل النادى الأهلى من طول فترة غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد تعرضة لاصابة عبارة إجهاد في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركتة في مباراة الأهلى وغزل المحلة أمس وإنتهت بفوز الأهلى 3-2 ووفقا للتقديرات الأولية للجهاز الطبى بالاهلى يحتاج معلول لأربعة أيام من الراحة والتدريبات التأهيلية ليكون لائقا للعودة للمباريات، وبالتالي يغيب عن مواجهة سموحة.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان بيتسو موسيمانى المدير الفنى طلب متابعة يومية للاعب خشية التشخيص الخاطئى في حالتة مثلما حدث خلال إصابتة الأخيرة التي غاب سببها فترة طويلة وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب تونس.

وينتظر أن يجرى اللاعب أشعة جديدة غدا للاطمئنان على حالتة مع منحه راحة كافية قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية خاصة أن المدير الفنى للاهلى يعتمد على معلول بشكل أساسى في المباريات ويعتبره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق .

المصرى اليوم

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