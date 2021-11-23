وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان مركز تجميع الألبان

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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما ميكيلى كوارونى السفير الايطالي بالقاهرة، المركز النموذجي لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة وذلك ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، بمحافظتي الفيوم والمنيا، والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية، قيمته ١٠ مليون يورو بدون فائدة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك ياتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين موضحا ان مركز تجميع الألبان طاقته الاستيعابية تبلغ حوالي ١٦ طن يومي، على مساحة ٣٠٠ متر، وبلغت تكلفته حوالي ٧.٥ مليون جنيه، تم تجهيزه على أعلى مستوى، لاستلام الألبان وقياس جودتها، طبقا للمواصفات القياسية، كما يهدف إلى توفير منتجات ألبان آمنة وصحية، وباسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف وزير الزراعة انه تم حتى الآن بتطوير ١٥٠ مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحمل الدولة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان، لتشجيع اصحابها على تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتصدير مشيرا إلى ان مركز تجميع الألبان باطسا، سيكون نموذجا يحتذى لكافة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في محافظة الفيوم،خاصة وان الدولة توفر لها التمويل بقرض ميسر 5% مشيرا إلى مراكز تجميع الألبان تسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين كما تساعد على الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

ياتي ذلك بينما افتتح وزير الزراعة ومحافظ الفيوم أيضا المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، والذي يتضمن 425 جرار والة زراعية لإجمالي المرحلتين الأولى والثانية حيث تخدم 36 الف مزارع، على مساحة 163 الف فدان.

واشار الوزير إلى ان المشروع والذي يأتي ايضا ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، يهدف إلى زيادة انتاجية المزارعين، وتوفير الوقت وخفض التكاليف وترشيد المياه. ووجه بتأجير المعدات للمزراعين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد.

ومن جهته اعرب محافظ الفيوم، عن سعادته لزيارة وزير الزراعة وأشاد، بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لافتا إلى ان الفيوم، محافظة زراعية في الاساس، وتشمل كافة الانشطة الزراعية،والانتاج الحيواني والداجني والسمكي وتشتهر بزراعة جميع المحاصيل الزراعية مشيرا إلى ان مركز تجميع الألبان ومحطة الميكنة الزراعية باطسا، سيساهمان في خدمة مزارعي المحافظة.

وعلى هامش الافتتاح اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع ميكيلى كوارونى السفير الإيطالي الجديد في مستهل عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون بين مصر وايطاليا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين خاصة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاضافة إلى التعاون في مجال إنتاج التقاوي وكذلك الثروة السمكية والمراحل الأخرى لدعم الميكنة الزراعية.