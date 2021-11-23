أمير المصري.. دكتور جامعي في مسلسل «نصيبي وقسمتك»

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يعود النجم المصري العالمي أمير المصري إلى الدراما التليفزيونية من خلال حكاية النظارة البيضاء بمسلسل نصيبي وقسمتك والذي سيُعرض قريبًا بدايةً من 27 نوفمبر المقبل، ويقوم أمير بشخصية دكتور جامعي يُدعي فخر، والذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصةً مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تمامًا.

وصرّح أمير عن العمل في المسلسل «أحببت تحضير الجلسات مع المخرج عصام نصّار، وأعجبت أيضًا بكتابات الأستاذ عمرو محمود ياسين، فهو متمكن جدًا من أدواته، فهو أول من جذبني للمسلسل بجانب كوكبة من الممثلات والممثلين الكبار»، وتابع أمير «درست الشخصية مع فريق عمل المسلسل حتى أدق التفاصيل مثل الملابس، الموسيقى التي يسمعها وشكل النظارة التي يرتديها».

ومؤخراً فاز أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا- BAFTA Awards، Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، وقد أعلن أيضاً عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي ريتسا، والذي يعود به إلى قاعات السينما العربية.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي- FIPRESCI، كما ترشّح لجائزة أفضل ممثل عن نفس الفيلم من قِبل جوائز البافتا اسكتلندا وجوائز السينما المستقلة البريطانية، لتضمه مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.

وعلى الصعيد العالمي ينتظر أمير عرض مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا، بينما يُعرض أحدث أعماله البريطانية مسلسلThe One على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين «بن» الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.