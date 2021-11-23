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المركز الإعلامي بالليث.. خطوة متأخرة ستقضي على  الحسابات العشوائية

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المركز الإعلامي بالليث.. خطوة متأخرة ستقضي على  الحسابات العشوائية المركز الإعلامي بالليث.. خطوة متأخرة ستقضي على  الحسابات العشوائية
القناة الرسمية لإبراز مكونات المحافظة الجاذبة السياحية والاقتصادية

المركز الإعلامي بالليث.. خطوة متأخرة ستقضي على  الحسابات العشوائية

دشّن محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي حساب المركز الإعلامي بمحافظة الليث؛ ليكون القناة الرسمية لإبراز مكونات المحافظة الجاذبة السياحية والاقتصادية والاجتماعية، وفق منظومة تكاملية استمدادًا لرؤية 2030.

وأطلق المحافظ حساب المركز على مواقع التواصل: "تويتر"، وكذلك في "سناب شات" ليكون بذلك الحساب الرسمي في المحافظة، الذي بلا شك سيحدّ ويقضي على العشوائية في التغطيات الإعلامية، واستقلال اسم المحافظة في أي منبر إعلامي غير رسمي.

وأمام المركز الإعلامي مهمة ليست بالسهلة في تغطية فعاليات المحافظة، إلى جانب ما تزخر به المحافظة من معالم سياحية، ويكون المرجع الرسمي في المحافظة للتعريف بمراكز وقرى وهجر محافظة الليث، بعيداً عن السنابات والحسابات التي تحمل اسم المحافظة التي لم تقدّم المحتوى المأمول منها على مدى السنوات الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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