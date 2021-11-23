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"الخارجية" تدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء

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"الخارجية" تدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء "الخارجية" تدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة في صنعاء
وصفته بأنه عمل إجرامي ويعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها.
وأكدت أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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