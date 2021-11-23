ضبط سيدة استولت على أموال 10 أشخاص بالمنيا لتوظيفها في تجارة الأحجار الكريمة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة بالمنيا، لاستيلائها على أكثر من 3.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 10 مواطنين، مقيمين بمحافظة المنيا، بتضررهم من إحدى السيدات لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأحجار الكريمة مقابل أرباح شهرية.

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا، وقيامها بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأحجار الكريمة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.