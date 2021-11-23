موسميانى يطالب لاعبي الاهلي بزيادة الحصيلة التهديفية واستغلال الفرص

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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، جلسة مع اللاعبين قبل بدايه مران الفريق اليوم " الثلاثاء" لشرح الاخطاء التى ظهرت على اداء اللاعبين فى مباراة غزل المحلة التى اقيمت بين الفريقان عصر أمس الأثنين على أرض ملعب ستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وتركزت كلمات موسميانى مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح للفريق امام مرمي المنافس بعدما اهدر الفريق بالامس العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة لقتل المباراة مبكرا دون الانتظار الى الوقت بدل الضائع.

كما تحدث موسميانى عن الاخطاء الدفاعية القاتلة التى وصفها بالساذجة و التى تسبب فى تسجيل غزل المحلة لهدفين فى الشوط الثانى للمباراة ، وتوعد المقصرين بتوقيع عقوبات واستبعادهم من التشكيل الاساسي لاسيما وان لاعبين على مقاعد البدلاء يبحثون عن فرصه المشاركة فى المباريات