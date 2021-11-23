  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير العدل يستقبل نظيره السعودي ويرافقه في زيارة لمحكمة عابدين

Print
وزير العدل يستقبل نظيره السعودي ويرافقه في زيارة لمحكمة عابدين وزير العدل يستقبل نظيره السعودي ويرافقه في زيارة لمحكمة عابدين

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، نظيره السعودي الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل بالمملكة العربية ، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية العربية تستغرق يومين يستعرض الوزيران خلالهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال تطوير منظومة التقاضي عبر مشروعات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير العدل المصري عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تجسد العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا أن اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية يأتي في إطار المكانة الرفيعة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الضيافة، اصطحب الوزير عمر مروان، ضيفه في جولة ميدانية لمحكمة عابدين تفقدا خلالها سير العمل بالمكاتب الأمامية لمقر المحكمة، واستمع «الصمعاني» لشرح حول نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد المُطبق حديثًا بمحاكم الجمهورية.

ويشمل برنامج الزيارة جولة صباح غد الأربعاء لمحكمة النقض وتجربة استخراج الشهادات المميكنة من وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وجولة داخل محكمة القاهرة الاقتصادية واستعراض آليات التقاضي الإلكتروني المطبقة بها، ومناقشة للمشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل المصرية مؤخرًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن