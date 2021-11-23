رقم جديد ينتظر النجم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

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يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي كسر رقم قياسي أخر مع مانشيستر يونايتد ، خلال مباراة اليوم ضد فياريال الأسبانى، ضمن منافسات المجموعة السادسة، في سباق دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو في المباريات الأربعة الأولى لليونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي حالة تسجيل رونالدو اليوم ، يصبح أول لاعب يسجل لفريق إنجليزي في أول خمس مباريات، خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا أو في مسابقة كأس أوروبا.

سجل رونالدو مع مانشيستر يونايتد ، في دوري أبطال أوروبا في 56 لقاء ، بعد عودته من نادي يوفينتوس الإيطالي 20 هدف و قدم 13 تمرية حاسمة .

وساهم خلال 101 مباراة مع ريال مدريد ، ب 139 هدف حيث سجل في شباك الخصوم 105 هدفاً و صنع 34 أسيست، وتمكن من خلال مشاركته مع السيدة العجوز في 23 مباراة بتسجيل 14 هدف و ساهم ب 5 أخرون.

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي للبطولة بمجموع أهداف 139 في 180 مباراة بمعدل تسجيل لكل مباراة 0.77% .