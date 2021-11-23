مقدمة مشروع قانون المسؤولية الطبية: 3 حالات فقط لتقديم أهل المريض لشكوى

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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، اليوم بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعاها ٦٠ أخرون، وحدد مشروع القانون تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالأتي:

1. تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوي.

2. وضع جداول استرشادية للحدود القصوي للتعويضات وتعديلها.

3. اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.

كما ذكر مشروع القانون أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.