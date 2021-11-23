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العوامل المناخية والحرب تقضي على نصف مليون شجرة فستق حلبي في سوريا
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:29 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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